Nacionales

Facundo Moyano quedó en libertad, pero seguirá imputado por el episodio con Candela Arizaga

Datamarca3
By Datamarca3

El dirigente recuperó la libertad tras declarar ante la Fiscalía y aseguró que “está todo aclarado”. Sin embargo, la investigación por el episodio con Candela Arizaga continúa y la Justicia mantiene vigente la imputación mientras avanza con las medidas de prueba.

Facundo Moyano recuperó la libertad ayer luego de prestar declaración ante la Unidad de Flagrancia Norte, aunque continuará imputado en la causa iniciada tras el episodio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano, que involucró a Candela Arizaga.

Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado habló brevemente con la prensa y buscó llevar tranquilidad sobre su situación procesal. “Está todo aclarado”, afirmó antes de retirarse, sin realizar mayores declaraciones sobre la investigación.

La causa se originó durante la madrugada, cuando Arizaga, de 23 años, fue encontrada caminando semidesnuda y desorientada en la vía pública, lo que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME. A partir de ese episodio, la Fiscalía dispuso la detención de Moyano e inició una investigación por presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores ordenaron un allanamiento en el domicilio del dirigente y dispusieron distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y el secuestro de teléfonos celulares para reconstruir lo sucedido.

Durante la jornada, Candela Arizaga declaró ante la Justicia y, según trascendió, sostuvo que Moyano no la golpeó y vinculó lo ocurrido a una situación relacionada con el consumo de drogas. No obstante, la Fiscalía decidió mantener abierta la investigación hasta completar las medidas probatorias y esclarecer las circunstancias del hecho.

Aunque recuperó la libertad tras ser indagado, Moyano continuará imputado mientras la Justicia analiza la evidencia reunida y define los próximos pasos del expediente.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Nacionales

El Gobierno nacional oficializó el pase a planta permanente de 386 empleados públicos

Nacionales

Tremendo susto por un temblor de 5,9° que sacudió Mendoza anoche

Nacionales

Diputados aprobó el proyecto que posterga las PASO y las generales

Nacionales

Cómo se implementarán las medidas para los monotributistas

Nacionales

Se viene otro feriado: el calendario para lo que queda de 2020

Nacionales

Mario Teruel: “Mi hijo cometió un error, no es abusador”

Nacionales

Los cambios en la Ley de Alquileres obtuvieron dictamen en Diputados

Nacionales

Créditos de ANSES de $400.000

Show More