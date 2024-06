EC Sapem advierte sobre estafas telefónicas

La empresa de Energía de Catamarca SAPEM informa y advierte a la población sobre posibles estafas telefónicas que se están llevando a cabo, recordando a los ciudadanos que la compañía en ningún momento solicita datos personales, claves o información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

La alerta se genera tras la detección de diversos intentos de estafas en el que se utiliza de manera maliciosa el nombre de la distribuidora provincial.

Concretamente, se informa que la empresa no se encuentra realizando ningún tipo de promociones ni contactos a través de whatsApp, por lo que todas las comunicaciones en este sentido son falsas y ajenas a la firma.

En este contexto, se hace saber que se encuentra circulando una supuesta campaña titulada “EC SAPEM. Energía Catamarca. 50% Off Descuentos Jubilados!”, la cual carece de veracidad y busca directamente estafar y perjudicar a la población.

En este sentido, EC SAPEM comunica que es imperativo no brindar información confidencial por ninguna vía no oficial y hacer hincapié en la importancia de desconfiar ante cualquier comunicación que no provenga de sus canales oficiales, incluyendo sitios web, formularios, correos electrónicos o mensajes de texto de origen desconocido.

Además, desde la empresa estatal de distribución de energía se insta a los usuarios a ignorar cualquier invitación que redirija a enlaces que no pertenezcan al dominio oficial. Se alerta sobre denuncias recibidas por la empresa, donde individuos se hacen pasar por trabajadores u operarios para solicitar información de cuentas a través de llamadas telefónicas.

En consecuencia, la empresa EC SAPEM recuerda a la comunidad la importancia de informar a las autoridades correspondientes sobre cualquier intento de estafa o fraude, a fin de prevenir posibles delitos y proteger a los usuarios de la distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Catamarca.

Fuente: Radio Vv