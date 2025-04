Argentina goleó a Peru y se encamina al mundial

Con una amplia victoria por 5 a 0, los argentinos tienen casi asegurada su participación en el campeonato de Qatar. La Selección Argentina Sub 17 venció a Perú con un categórico 5-0 en su tercera participación en el Sudamericano que se desarrolla en Colombia y clasifica al Mundial de la categoría que se jugará este año en Qatar. El equipo conducido por Diego Placente no se apiadó de un seleccionado que venía con tres derrotas consecutivas y dio un paso importante pensando en pasar directamente a semifinales, que le daría también el pase al Mundial. El Sub 17 abrió el marcador por intermedio de Uriel Ojeda, quien venía de convertir un golazo ante Paraguay y ahora solamente tuvo que tocarla a la red después de un centro desde la derecha de Matías Acevedo. En tanto, después de una jugada que terminó en nuevo desborde por el sector derecho del ataque argentino, Castillo, en contra, aumentó la diferencia para el representativo nacional. En el segundo tiempo, en tanto, aparecieron los «tanques» que tiene el seleccionado argentino para completar la goleada ante los chicos peruanos. Joaquín Piñeyro metió el tercero de cabeza, por la misma vía llevó a cuatro la diferencia Thomas De Maris y la historia la sentenció Piñeyro con un remate desde afuera que encontró una floja respuesta del arquero. Los conducidos por Diego Placente debutaron con una derrota ante Chile, después vencieron a Paraguay y esta nueva victoria los acercó más al Mundial, al que irán los siete mejores del Sudamericano. Con este resultado, Argentina quedó a un paso del Mundial y puede encarar la última jornada con margen. Así la Albiceleste, por diferencia de gol, lidera por el momento el Grupo A por encima de Chile y Colombia, que cerrará la jornada frente a Paraguay (3). En un torneo en el cual el desempate se define primero por enfrentamiento directo, esta goleada deja bien parados a los de Placente. Un empate en la última fecha podría darle el boleto al Mundial. La Selección finalizará la fase de grupos ante el local el sábado, mientras que los trasandinos irán con los guaraníes. La Albiceleste quiere ir rumbo a la final del torneo, en el cual se consagró en cuatro ocasiones (1985, 2003, 2013 y 2019). Los dos primeros de cada zona pasarán a las semifinales y ya se asegurarán un lugar en Qatar, mientras que los que finalizan entre el tercer y cuarto puesto jugarán por los otros tres boletos. Los últimos de cada zona quedarán eliminados. El Sudamericano Sub 17 de este año se disputa en Colombia, un país que ya fue sede del torneo en dos ocasiones anteriores (1993 y 2007). La competencia comenzó el 27 de marzo y se extenderá hasta el 12 de abril. En esta edición, los partidos se juegan en dos ciudades: Montería, en el departamento de Córdoba, y Cartagena, en el departamento de Bolívar. El formato del torneo mantiene el sistema tradicional: dos grupos de cinco equipos cada uno, donde los dos mejores de cada zona avanzan a la Fase Final. Allí, los cuatro primeros clasificarán al Mundial de Qatar, que por primera vez contará con 48 selecciones y se jugará anualmente.