El SOEM Capital aceptó el aumento, los descuentos y levantó el paro

La Municipalidad de la Capital cerró finalmente el acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), tras más de 45 días de medidas de fuerza, al cabo de las cuales el gremio terminó por aceptar el aumento ofrecido y también los descuentos que se practicarán a quienes no cumplieron con sus tareas. El SOEM dio por concluida la protesta y firmó finalmente por el mismo incremento que se había otorgado cuatro semanas atrás a los docentes del Sistema Educativo Municipal, luego de haber convocado a un “paro por tiempo indeterminado” apenas concluida la primera reunión paritaria.

Los términos del acuerdo sellado en la mañana de hoy son los siguientes: * EL MUNICIPIO se compromete a otorgar un incremento salarial del veinticinco por ciento (25%) en concepto de “Segundo Acuerdo Salarial 2024” sobre todos los conceptos vigentes hasta el mes de abril del año 2.024, excluidas las asignaciones familiares, a hacerse efectivo el pago en dos cuotas, la primera de ellas del quince por ciento (15%) sobre los haberes devengados a partir del primero de mayo de 2.024, a abonarse en los primeros días del mes de julio, la segunda cuota del diez por ciento (10%) sobre los haberes a devengarse a partir del primero de Julio de 2024, que será abonado en el mes de Agosto de 2024, para todos los trabajadores que se rigen por la Ordenanza Municipal N° 1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias. * EL MUNICIPIO se compromete a otorgar por única vez, un BONO EXTRAORDINARIO de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($60.000,00), en carácter de suma no remunerativa y no bonificable, destinada a cada uno de los trabajadores que se rigen por la Ordenanza Municipal N° 1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias. * EL MUNICIPIO, se compromete a hacer efectivo el pago del BONO EXTRAORDINARIO, entre los días 25 y 30 del mes de julio de 2024, por planillas complementarias. Los descuentos

El municipio determinó, y el gremio aceptó, descontar a los trabajadores que no hayan prestado servicio efectivo durante los meses de mayo y junio, un descuento por única vez, según la siguiente escala: Categoría 1: $60.000

Categoría 2: $62.000

Categoría 3: $64.000

Categoría 4: $66.000

Categoría 5: $68.000

Categoría 6: $70.000

Categoría 7: $72.000

Categoría 8: $74.000

Categoría 9: $76.000

Categoría 10: $78.000

Categoría 11: $80.000 Ambas partes acordaron reunirse nuevamente el día 15 de agosto de 2024, para rediscutir recomposiciones salariales. Firmaron el documento el secretario de Gobierno y Coordinación de la Capital, Fernando Monguillot, y por el gremio el secretario general Luis Álamo, entre otros.