Con la participación de 26 equipos de Catamarca y de la provincia de Tucumán, finalizó este fin de semana el Desafío Fray Vóley que entregó $1.800.000 en premios. El evento se disputó en el Estadio Diego Armando Maradona de La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Llegó a su fin este sábado con la entrega de premios a los equipos que se lucieron a lo largo del torneo, no sin antes cerrar con una jornada de más de más de nueve horas de puro vóley. En masculinos el campeón fue el equipo Pipa Vóley, que venció a Fray Vóley que se quedó en el segundo puesto, tercero fue La sub 21. En femeninos se consagró campeón el equipo Las XXX, segundo quedó La Carrera y tercero Las Chispas. En Mixto el gran ganador fue Graneros Vóley de la provincia de Tucumán, segundo quedó The Challenger y tercero Los Imparables. Los ganadores del primer puesto se hicieron acreedores a $300.000, el segundo puesto se llevó $200.000 y el tercer lugar $100.0000. El evento fue organizado de manera articulada entre la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, el Senador Guillermo Ferreyra y el Concejo Deliberante, quienes señalaron que el evento tuvo la intención de sumar una disciplina más al Desafío Fray que ya tiene sus competencias en ciclismo y maratón, fortaleciendo la disciplina y todos los beneficios que otorga el deporte, como así también brindando un espacio de recreación a quienes practican este deporte y a los seguidores que moviliza. Los organizadores destacaron que esta primera edición fue un verdadero éxito, ya que congregó a más de un centenera de jugadores, demostrando calidad deportiva y humana, además de una gran cantidad de público que siguió el desarrollo del torneo.