Intercargo: Mogetta no descartó más despidos y enfatizó que cerrarán Aerolíneas

El reciente paro ha llevado al Gobierno nacional a anunciar la desregulación del servicio de rampa. El secretario de Transporte de la Nación dijo a Cadena 3 sobre la aerolínea de bandera: “Iremos a un proceso ordenado de cierre”. El contexto aerocomercial en Argentina se encuentra en una situación crítica tras el reciente paro de Intercargo, que ha llevado al Gobierno nacional a anunciar la desregulación del servicio de rampa y así romper con el monopolio existente. En diálogo con Cadena 3, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, afirmó que el Gobierno está tomando medidas para que “la gente viaje tranquila, en paz y no sea presa ni rehén de estas prácticas salvajes”. Mogetta destacó que no se cederá ante las presiones de los gremios y que se han despedido a los responsables del encierro de 1.500 pasajeros durante el paro que tuvo lugar el miércoles pasado. “No estamos dispuestos a negociar con extorsión. No reincorporamos al trabajador que inició las medidas, sino que identificamos a los responsables del encierro de 1.500 pasajeros y los despedimos”, agregó. El Gobierno implementa una desregulación más profunda, permitiendo que nuevas aerolíneas presten el servicio de rampa, así como la posibilidad de que las fuerzas de seguridad operen los equipos en situaciones de emergencia. “Esto lógicamente con la debida capacitación del personal de seguridad”, aclaró el funcionario. El futuro de Aerolíneas Argentinas

El secretario de Transporte de la Nación explicó que no se cerrará de un día para otro: “Vamos a ir a un proceso ordenado de cierre”, afirmó y remarcó que se está trabajando en planes de contingencia con otras aerolíneas para garantizar que los pasajeros que usen Aerolíneas puedan reprogramar sus vuelos. “No podemos seguir destinando 400 millones de dólares anuales a la aerolínea deficitaria”, enfatizó.