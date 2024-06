Liga Chacarera: Se completó la fecha 10 del Anual Femenino

En cancha de Unión Central de La Carrera, Los Sureños visito a las chicas de La Carrera completando la 10ma fecha del Torneo Anual de Primera División de Fútbol Femenino. Los Sureños se impuso por 7-0 para recuperar la cima del certamen 2024.

Programación fecha 11:

10:00hs, Obreros SI vs Def. Esquiu

11:30hs, Independiente SA vs El Auténtico

13:00hs, San Martín vs UNCa

14:30hs, La Carrera vs Deportivo Sumalao

15:00hs, Villa Dolores vs Coronel Daza

Actuales posiciones: Los Sureños 25pts;

San Martín 23pts; El Auténtico 22pts; Obreros SI y La Merced 17pts; Villa Dolores 15pts; UNCa 14pts; Juventud Unida y Defensores de Esquiú 11pts; Independiente SA y Coronel Daza 7pts; La Carrera y Sumalao 0.