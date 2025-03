Racing ante Independiente Rivadavia, en Mendoza

El cotejo tendrá arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por la señal deportiva TNT Sports Premium. Racing quiere reafirmar la levantada en su visita de hoy a Independiente Rivadavia, en Mendoza, donde ambos elencos buscarán un triunfo que los meta en los puestos de clasificación en la Zona A del Torneo Apertura 2025, en el marco de la undécima fecha. El encuentro será en el estadio Bautista Gargantini desde las 21, con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien será secundado por Gastón Brizuela y, contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports Premium. Racing llega a este compromiso luego de avanzar en Copa Argentina tras vencer 2-0 a Santamarina de Tandil. A esto se le suma que previamente superó a Unión de Santa Fe por 1-0 en un duelo pendiente y le puso fin a un racha de cinco partidos sin triunfos. Para este compromiso, Gustavo Costas no podrá contar con el arquero y capitán Gabriel Arias, quien fue expulsado ante el «Tatengue», así que su lugar será para Facundo Cambeses. En la tabla se ubica noveno con 13 puntos, los mismos que su rival, aunque con mejor diferencia de gol y buscará meterse entre los equipos que acceden a la siguiente instancia. Por su parte, Independiente Rivadavia cayó en su última presentación 2-0 ante Huracán luego de haber vuelto al triunfo tras de cinco encuentros al vencer a Unión por 2-0 en su anterior partido. De esta manera se ubica en el décimo lugar con 13 unidades. Otros cotejos de hoy serán: 15.30-Aldosivi vs Unión Santa Fe 18-Barracas Central vs Estudiantes .