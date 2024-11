Trump, presidente de Estados Unidos: “Es una victoria política histórica”

Las cadenas proyectaron su triunfo frente a Kamala Harris. Y se proclamó ganador. Informes: Sergio Suppo (Washington), Marcos Calligaris (Nueva York) y Cynthia Zak (Miami). Después de una madrugada de tensión electoral, el republicano Donald Trump quedó habilitado para volver a la presidencia de los Estados Unidos, lo que calificó como “una victoria política histórica”. En los comicios de este martes, Trump logró una ventaja indescontable de electores frente a la demócrata Kamala Harris, vicepresidenta de Joe Biden, lo que llevó a distintos medios a proyectar su victoria. Inmediatamente después, Trump apareció en la sede partidaria de Miami para proclamarse ganador y agradecer a todos los que contribuyeron al triunfo. “Vamos a arreglar todo, estamos haciendo historia”, proclamó. Silencio. Desde la oficina de Kamala Harris se había advertido a las 2.40 que la candidata no iba a hablar este miércoles, lo que fue interpretado como una clara señal de derrota. Una figura controvertida Nacido en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946, este temperamental empresario, personalidad televisiva y político conservador, ya había ocupado la Casa Blanca, como el 45º presidente, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021. Entonces se impuso a otro candidata demócrata, Hillary Clinton. Trump será el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito. También se convirtió en el primer presidente en no ganar la reelección desde el presidente George H. W. Bush en 1992, tras perder las elecciones de 2020 ante Joe Biden. Por su parte, James David Vance, de 39 años, se convierte en el tercer vicepresidente más joven de la historia de Estados Unidos. Congreso a favor Trump podrá gobernar con un Congreso a su favor, ya que los republicanos controlan el Senado y la Cámara de Representantes. El republicano vence en estados clave como Georgia, Carolina del Norte, Florida, Texas, Missouri y otra veintena de lugares frente a la demócrata, que obtiene 17 plazas. Trump ganó la presidencia, mejorando sus resultados de 2020 tanto en los estados rojos como en los azules y capturando suficientes estados indecisos para alcanzar los 270 votos del Colegio Electoral. Trump: 277 electores – 71,183,545 votes (51.0%) Harris: 224 electores – 66,251,503 votes (47.5%) Estimación del colegio electoral Trump: 286 a 312 electores Harris 226 a 252 electores Durante todo el conteo, el foco estuvo puesto en los 7 estados bisagras que son los que definieron la presidencia. Las últimas encuestas mostraban resultados muy cerrados, con diferencias que apenas están dentro de los márgenes de error. En Washington hay caras largas, reportó esta madrugada nuestra columnista Carolina Amoroso. En el Congreso, los republicanos se hicieron del control del Senado. La única coincidencia temprana fue el alto grado de participación que se dio en los últimos días y, en particular, en esta jornada electoral, según distintas fuentes y analistas, que rondó el 70%. La cuestión central es que el voto popular no garantiza la llegada a la Casa Blanca porque los estados definen electores en cantidades distintas. Llevarse los estados con más electores es la clave. Sin embargo, Trump también se quedó con el voto popular. Las razones del voto CNN y NBC, dos de las principales cadenas de noticias de los Estados Unidos, difundieron un anticipo de los resultados de una encuesta en boca de urna entre los votantes que votaron antes, anticipadamente, y también durante la jornada del martes. No difundieron los resultados, naturalmente, porque todavía se estaba votando, pero sí algunos datos muy interesantes que hablan de las características de los sentimientos y las opiniones con las que los votantes norteamericanos fueron a las urnas. Y esto, aunque no predetermina ni mucho menos un resultado, sí habla de la conducta eventual que puedan llegar a tener los electores norteamericanos a la hora de haber elegido presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, la opinión en contra del gobierno de Biden es del 58%, a favor del gobierno de Biden, 41%. Los temas más importantes por las cuales fueron a votar: 35% democracia, 31% economía, 14% aborto, 11% inmigración y 7% política exterior. ¿Cuál es su sentimiento al momento de votar hoy en los Estados Unidos? 43% insatisfecho, 29% enojado, 19% satisfecho, 7% entusiasmado. Una mayoría del 60% considera que el futuro será mejor que el pasado en los Estados Unidos. Esto habla de una idea de esperanza y también al mismo tiempo, dicho al revés, de una expectativa de mejora de la situación por la que atraviesan hoy los votantes, los ciudadanos norteamericanos. Estos datos, de alguna manera, describen de alguna forma el escenario, el sentimiento, las razones, los motivos con los cuales el electorado norteamericano fue hoy a optar entre Kamala Harris y Donald Trump. Informe de Sergio Suppo. Para Kamala cada voto cuenta La candidata presidencial demócrata Kamala Harris había llamado a los ciudadanos a participar en las elecciones y dijo que “cada voto importa”, en medio de un escenario -en principio- reñido con Trump. En la jornada electoral, Harris visitó el centro telefónico del Comité Nacional Demócrata en Washington, lugar donde los voluntarios trabajaron para impulsar la participación de los votantes.