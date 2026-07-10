Tapas

Brutal agresión a una empleada de comercio

Datamarca5
By Datamarca5

Un violento hecho se registró en los primeros minutos de este viernes en un local comercial de calle Teodulfo Barrionuevo y pasaje Alsina.

A las 00:55, efectivos de la Comisaría Sexta arribaron al comercio y procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Quiroga, de 20 años de edad.

Este sujeto fue sindicado de haber ingresado al negocio y vociferado insultos para luego arrojar al piso a una empleada, por lo que fue reducido por otro trabajador.

Se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, en tanto que el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaPortadas

Congreso Interprovincial contra la Trata de Personas

CatamarcaPortadas

Advierten por ciber-estafa promocionando show de Marco Antonio Solís en Catamarca

Portadas

Policías suspendidos tras ser acusados por discriminación

Catamarca

Secuestran un puma en el fondo de una vivienda en Valle Viejo

CatamarcaPortadas

Aprehendieron a dos arrebatadores en la Capital

CatamarcaPortadas

Volcó un automóvil en la Capital

Catamarca

Intensifican los controles por la Semana del Estudiante

CatamarcaPortadas

Policías salvaron la vida de un hombre en la Capital

Show More