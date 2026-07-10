Brutal agresión a una empleada de comercio

Un violento hecho se registró en los primeros minutos de este viernes en un local comercial de calle Teodulfo Barrionuevo y pasaje Alsina.

A las 00:55, efectivos de la Comisaría Sexta arribaron al comercio y procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Quiroga, de 20 años de edad.

Este sujeto fue sindicado de haber ingresado al negocio y vociferado insultos para luego arrojar al piso a una empleada, por lo que fue reducido por otro trabajador.

Se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, en tanto que el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.