Buscan fortalecer la protección de las Cuevas de Cacao con la ampliación de la Reserva Laguna Blanca

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, mantuvo una reunión con el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para avanzar en una iniciativa conjunta destinada a fortalecer la conservación del sector de Cuevas de Cacao y su área circundante, uno de los espacios de mayor relevancia patrimonial de la Puna catamarqueña.

En la oportunidad, con la participación de la secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, y el director de ARCAT, Pedro Monferrán, se analizó la importancia estratégica de incorporar este sector al sistema provincial de áreas protegidas mediante la ampliación de la Reserva Provincial y Reserva de Biosfera Laguna Blanca, con el objetivo de garantizar la conservación integral de sus excepcionales valores arqueológicos, antropológicos y ambientales, y desarrollar su potencial turístico.

La propuesta surge como una acción articulada entre el Gobierno de la Provincia y la jurisdicción municipal, orientada a consolidar una herramienta de gestión que permita asegurar la protección efectiva del patrimonio natural y cultural de la región, promoviendo al mismo tiempo la investigación científica, la conservación y el desarrollo sustentable del territorio.

Las Cuevas de Cacao constituyen un sitio de extraordinaria importancia para el conocimiento de la ocupación humana temprana en Sudamérica. Investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas documentan evidencias arqueológicas excepcionales, incluyendo registros de ocupaciones humanas asociadas a megafauna extinta, además de uno de los conjuntos de arte rupestre más relevantes de la Puna argentina. Estos antecedentes motivaron previamente una propuesta de puesta en valor del área arqueológica y de su zona circundante por parte de la Secretaría de Gestión Cultural y la Dirección Provincial de Antropología.

En este contexto, la ampliación de la Reserva Provincial Laguna Blanca representa una oportunidad para integrar en un mismo esquema de manejo la conservación del patrimonio arqueológico, antropológico, paisajístico y de la biodiversidad altoandina, fortaleciendo las acciones de control, investigación, monitoreo y uso público responsable, bajo un enfoque de gestión integral del territorio.

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, tendrá un rol central en la evaluación técnica de la propuesta y en la elaboración de los estudios necesarios para su implementación, en coordinación con las autoridades locales y los organismos provinciales competentes.