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Capacitación que salva vidas en Tinogasta: Primeros auxilios y RCP

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By Datamarca2

Con destacada participación de la comunidad, se realizó el Taller de Primeros Auxilios, RCP y Técnicas de Rescate, una iniciativa desarrollada por la Fundación VAS con el acompañamiento del Municipio de Tinogasta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Área Programática N.º 10.

Durante la capacitación, los asistentes incorporaron conocimientos y herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia, aprendiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y técnicas básicas de rescate mediante actividades teóricas y prácticas.

La jornada se desarrolló de manera exitosa, permitiendo a quienes participaron poner en práctica las maniobras aprendidas con el acompañamiento de profesionales especializados, quienes además respondieron consultas y brindaron recomendaciones para actuar de forma segura y efectiva.

Este tipo de espacios promueven la formación y la prevención, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y aportando conocimientos que pueden resultar fundamentales para salvar vidas.

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