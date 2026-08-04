17.950 visitantes eligieron la Capital durante el Receso Invernal y dejaron un impacto de $5.246 millones

San Fernando del Valle de Catamarca recibió 17.950 visitantes durante el Receso Invernal 2026, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal junto a la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $5.246.388.105 y una ocupación hotelera promedio del 65,3%.

Los números reflejan el movimiento que tuvo la Capital durante el período de vacaciones de invierno y confirman la capacidad de la ciudad para atraer visitantes y generar estadías que impactan directamente en distintos sectores de la economía local.

Con una estadía promedio de 3,8 noches, el flujo turístico se tradujo en mayor actividad para los establecimientos de alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios. En este sentido, los hostels alcanzaron el mayor nivel de ocupación, con un 75%, seguidos por los hoteles de 2 estrellas, con 69,8%, y los hoteles de 3 estrellas, con 69,7%. El relevamiento también registró picos de hasta el 90% de ocupación en algunos hoteles de 3 estrellas, dando cuenta de una demanda sostenida durante el período.

En tanto que el gasto diario promedio estimado fue de $155.000 por turista, mientras que los excursionistas registraron un gasto promedio de $45.000 diarios, generando un movimiento económico que se distribuyó entre diferentes actividades vinculadas al turismo.

Visitantes que llegan, recorren y vuelven

El estudio permitió conocer además el perfil de quienes eligieron la Capital durante el receso. El 48% viajó en familia, el 35% lo hizo en pareja y el 8% con amigos, mientras que el automóvil particular fue el principal medio de llegada, utilizado por el 73% de los visitantes, seguido por el ómnibus, con el 11%, y el avión, con el 8%.

La demanda fue fundamentalmente nacional: el informe registra un 97% de visitantes de procedencia nacional, con Buenos Aires (32%), Córdoba (16%), La Rioja (10%), Tucumán (6%) y Santa Fe (6%) como las principales provincias emisoras.

En cuanto a las motivaciones, el 85% señaló las vacaciones, el ocio y la recreación como principal motivo de su viaje, mientras que el turismo religioso representó el 7%.

Un dato particularmente significativo para la consolidación del destino es que el 55% de los visitantes llegó por primera vez a San Fernando del Valle de Catamarca, mientras que el 82% indicó que no había considerado otros destinos antes de elegir la ciudad. La evaluación de la experiencia también fue altamente positiva: el 99% afirmó que recomendaría la ciudad y el 82% manifestó que es muy probable que vuelva.

*El turismo también se vivió en los atractivos*

El movimiento generado durante el receso se reflejó en los principales atractivos turísticos de la Capital. El Museo de la Virgen recibió 1.466 visitantes, mientras que el Museo Adán Quiroga registró 827 y Casa Caravati, 299.

Por su parte, en el Pueblo Perdido de la Quebrada se contabilizó 895 personas en visitas guiadas y otras 182 en actividades especiales, en tanto que en la Casa de la Puna, tales visitas alcanzaron a 216 personas.

Estos registros muestran cómo el movimiento turístico no se concentró únicamente en el alojamiento, sino que también alcanzó a los espacios culturales, patrimoniales y turísticos de la ciudad.

Los datos completos del relevamiento pueden consultarse en el Observatorio de Turismo Municipal: https://observatorio.sfvc.tur.ar/