El hincha chacarero, un protagonista clave: ir a la cancha también es ayudar a tu club

El Torneo Anual 2026 de la Liga Chacarera de Fútbol no solo dejó emociones dentro del campo de juego. También volvió a demostrar que el acompañamiento del público es una pieza fundamental para el crecimiento de las instituciones.

Durante los cuartos de final, los hinchas respondieron de gran manera, colmando las tribunas del estadio Primo Antonio Prevedello y respaldando a sus equipos en una instancia decisiva. Ese apoyo no solo se sintió desde lo anímico, sino también desde lo económico, ya que cada entrada adquirida representa un aporte directo para los clubes participantes.

Según los datos brindados por la Tesorería de la Liga Chacarera, la jornada del sábado 1 de agosto, que tuvo los encuentros entre Obreros de San Isidro y Social Rojas, y Defensores de Esquiú frente a Villa Dolores, registró una recaudación de $3.464.000. Tras afrontar los gastos organizativos, arbitrales y de seguridad, que ascendieron a $1.150.000, quedó un superávit de $2.314.000.

Por su parte, el domingo 2 de agosto, cuando se disputaron Coronel Daza ante Deportivo La Merced e Independiente de San Antonio frente a San Martín de El Bañado, la convocatoria fue aún mayor. La recaudación alcanzó los $4.646.000, mientras que los gastos, que además incluyeron el servicio de ambulancia, fueron de $1.255.000, dejando un saldo positivo de $3.391.000.

Entre ambas jornadas, el superávit total fue de $5.705.000. Ese monto integra un fondo común que luego es distribuido entre los ocho clubes participantes y la propia Liga Chacarera de Fútbol, lo que significa que a cada institución le corresponde una suma superior a los 630 mil pesos, un ingreso importante para afrontar los compromisos económicos propios de la competencia.

Este dato refleja una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Cuando un hincha compra su entrada y decide estar presente en la cancha, no solo acompaña a su equipo desde la tribuna: también colabora de manera concreta con la economía de su club.

Al mismo tiempo, vale destacar el esfuerzo que realiza la Liga Chacarera de Fútbol para potenciar la difusión del torneo. La entidad permite el ingreso de los medios de comunicación para que las transmisiones radiales, televisivas y por streaming lleguen a todos los hogares de manera gratuita. Sin embargo, esa posibilidad no reemplaza la presencia del público. Por el contrario, el hincha chacarero sigue eligiendo vivir el fútbol desde la tribuna, alentando a sus colores y aportando al crecimiento de su institución.

En tiempos donde sostener la actividad deportiva representa un enorme desafío económico, el mensaje es claro: cada entrada cuenta. Porque detrás de ese ticket hay recursos que vuelven a los clubes, ayudan a sostener el fútbol local y fortalecen a una Liga que continúa creciendo gracias al compromiso de sus instituciones y, principalmente, de su gente.