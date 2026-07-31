Continúan las tareas de despeje de nieve en RN 60, en el Paso de San Francisco

Vialidad Nacional, con personal y equipos afectados al Campamento La Gruta, continúa llevando a cabo el trabajo de despejar la nieve acumulada sobre Ruta Nacional 60, en el Paso Internacional de San Francisco.

El sector afectado es el tramo entre La Gruta y el límite con Chile, especialmente en la zona denominada “Los Cajones”, que presentaban una importante acumulación de nieve como consecuencia de las importantes precipitaciones níveas que se registraron durante los últimos días.

El Paso de San Francisco permanece cerrado por acumulación de nieve en varios sectores de la Ruta CH31, de Chile.

Asimismo, para la jornada de hoy estaban pronosticados vientos con ráfagas de más de cien kilómetros por hora. Por esa razón los trabajos continuarán una vez que mejoren las condiciones climáticas.