El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $100.000 a empleados públicos y municipales

En el marco de las medidas destinadas a acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico actual, el gobernador Raúl Jalil anunció el pago de un bono extraordinario, por única vez, de $100.000 para los empleados públicos provinciales.

El beneficio alcanzará a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluidos docentes (de gestión pública y privada con tope de un cargo), efectivos de las fuerzas de seguridad y personal del Servicio Penitenciario, personal de Salud y también se hará extensivo a los empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia. El bono será acreditado el próximo martes 21 de julio.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida busca fortalecer el ingreso de las familias catamarqueñas y aliviar el impacto de la actual situación económica, constituyendo un esfuerzo adicional de la Provincia para sostener el poder de compra de los salarios y acompañar a los trabajadores catamarqueños.

Acompañaron el anuncio del gobernador los ministros de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el vicegobernador Rubén Dusso; el intendente de Pomán, Francisco Gordillo; en representación de la municipalidad de la Capital estuvieron el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, y la secretaria de Hacienda, Gisella Monjes, entre otras autoridades.