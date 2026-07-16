Novedad: Implementarán la Pulsera de Reencuentro durante la Fiesta del Poncho

Será gratuita y voluntaria, estará destinada a niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, e incorporará un código QR con información útil para facilitar el reencuentro ante un eventual extravío.

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Secretaría de Seguridad pondrá en funcionamiento la Pulsera de Reencuentro, una herramienta preventiva destinada a brindar mayor tranquilidad a las familias y visitantes que recorran el Predio Ferial durante el evento más convocante de la provincia.

La iniciativa consiste en la entrega gratuita y voluntaria de pulseras identificatorias para niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad. En ellas se registrará el nombre y un número telefónico de contacto del adulto responsable, información que permitirá agilizar la comunicación y el reencuentro ante un eventual extravío.

¿Cómo funciona?

Al ingresar al Predio Ferial, quienes deseen utilizar esta herramienta podrán retirar gratuitamente la Pulsera de Reencuentro en los puestos habilitados por la Secretaría de Seguridad ubicados en los accesos principales al Predio Ferial y en el Estadio Bicentenario.

En ese momento, el personal registrará los datos del adulto responsable, colocará la pulsera y brindará información sobre su correcto uso.

Además, se invitará a escanear el código QR incorporado en la pulsera, donde los visitantes podrán acceder a información útil para recorrer el predio con mayor seguridad.

El código QR permitirá consultar el mapa del Predio Ferial, la ubicación de la Comisaría del Predio, el Destacamento Policial, el SAE 911, tótem de seguridad, la Subbase de Operaciones Policiales del Estadio Bicentenario y los puestos habilitados para retirar la Pulsera de Reencuentro.

Asimismo, permitirá identificar el número institucional desde el cual la Policía se comunicará con el adulto responsable en caso de un eventual extravío.

Puntos Oficiales de Reencuentro

En caso de extravío, el personal policial acompañará a la persona hasta el Punto Oficial de Reencuentro más cercano. Si el hecho ocurre dentro del Predio Ferial, el procedimiento se realizará en la Comisaría del Predio.

En tanto, si ocurre en la zona de juegos ubicada en inmediaciones del Estadio Bicentenario, el reencuentro se llevará a cabo en la Subbase de Operaciones Policiales instalada en ese sector.

Desde cualquiera de estos puntos, los efectivos utilizarán los datos registrados en la pulsera para comunicarse con el adulto responsable mediante un teléfono institucional exclusivo para este tipo de situaciones, agilizando el reencuentro de forma rápida, segura y ordenada.

Una herramienta preventiva

La Pulsera de Reencuentro fue desarrollada por la Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad y será implementada de manera coordinada con la Policía de la Provincia durante toda la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La iniciativa forma parte de las políticas preventivas que impulsa la Secretaría de Seguridad para fortalecer el acompañamiento a vecinos y turistas, incorporando herramientas que permitan disfrutar uno de los eventos más importantes de Catamarca con mayor tranquilidad y seguridad.