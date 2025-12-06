Vialidad Provincial trabaja en Tinogasta tras el temporal

Vialidad Provincial desplegó personal y maquinaria en diferentes localidades del departamento Tinogasta para atender las afectaciones ocasionadas por el temporal registrado en las últimas horas, que también impactó en la ciudad.

En la Ruta Provincial Nº 236, camino a las Termas de La Aguadita, se realizaron tareas de despeje y acondicionamiento. El tramo se encuentra transitable, mientras se continúa trabajando para garantizar una circulación segura.

Asimismo, en la Ruta Provincial N.º 3, en la zona de Río Colorado, se logró habilitar el paso, permitiendo restablecer la conectividad.

Vialidad Provincial continúa con los relevamientos y trabajos necesarios para asegurar la normal transitabilidad en los caminos y rutas afectadas.