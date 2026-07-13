La Capital fortalece alianzas estratégicas para potenciar el turismo, la producción y la formación profesional

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital concretó la firma de dos importantes convenios de cooperación institucional destinados a fortalecer el desarrollo turístico, la articulación con el sector productivo y la formación de futuros profesionales vinculados a la actividad cultural.

La rúbrica estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto al director de Turismo, Gustavo Yurkina.

El primero de los acuerdos se celebró con CAMYEN, representada por su presidente José Barrera Albarracín, junto a Gabriel Molina (Vicepresidente). El objetivo del mismo es promover acciones conjuntas de difusión, fortalecer la articulación entre el desarrollo productivo provincial y la actividad turística local, y generar espacios de colaboración que permitan ampliar la visibilidad y el posicionamiento de las propuestas impulsadas por ambas instituciones.

En una primera etapa, el convenio prevé incorporar el recorrido por el local comercial de CAMYEN dentro del circuito de visitas guiadas coordinadas por la Dirección de Turismo, permitiendo que vecinos y visitantes conozcan de cerca la riqueza minera de Catamarca y la importancia de la rodocrosita, piedra nacional y uno de los principales emblemas de la provincia. Asimismo, ambas instituciones intercambiarán material promocional, participarán conjuntamente en ferias y eventos, y desarrollarán acciones de promoción en espacios turísticos, entre ellos la Casa de la Puna.

Tras la firma, el presidente de CAMYEN, José Barrera Albarracín, destacó que el convenio permitirá “desarrollar en conjunto la puesta en valor de la minería y cómo la minería puede colaborar también en el desarrollo turístico de la capital”, al tiempo que remarcó la importancia de promocionar la rodocrosita como un símbolo identitario de Catamarca ante el turismo nacional e internacional.

Por otra parte, la Secretaría firmó un acta acuerdo con el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), representado por su rector normalizador, licenciado Juan Manuel Tori. A través de este convenio, estudiantes y egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural podrán realizar prácticas profesionales vinculadas a experiencias culturales desarrolladas en espacios turísticos de la ciudad, fortaleciendo su formación mediante la participación en proyectos concretos y contribuyendo al diseño e implementación de propuestas que enriquezcan la oferta turística de la Capital.

Con estas iniciativas, la Municipalidad de la Capital continúa consolidando una política de trabajo articulado con instituciones públicas, educativas y productivas, impulsando acciones que integran turismo, cultura, producción y desarrollo económico como ejes fundamentales para el crecimiento sostenible de la ciudad.