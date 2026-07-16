Modificarán el tránsito para ingresar al Predio Ferial durante la Fiesta del Poncho

La 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, incorporará un nuevo esquema de circulación vehicular y transporte público con el objetivo de agilizar el acceso de los visitantes y mejorar la seguridad durante los diez días del evento.

La principal novedad será que todas las líneas de colectivos urbanos ingresarán al Predio Ferial y tendrán sus paradas sobre la avenida Padre Santiago Sonzini, lo que permitirá a los pasajeros llegar directamente al corazón de la fiesta sin necesidad de caminar desde otros sectores.

A la vez, la avenida Autonomía de Catamarca, frente al ingreso principal del Predio, será peatonal todos los días entre las 12 del mediodía y las 3 de la madrugada, una medida destinada a ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a quienes concurran al festival.

La organización también dispuso nuevos accesos para los distintos espacios del predio. El Mercado Cultural tendrá un ingreso exclusivo por el Portón 4, sobre avenida Padre Santiago Sonzini, mientras que el sector de El Patio contará con acceso independiente por el Portón 2, ubicado sobre la avenida Fiesta del Poncho.

En cuanto al servicio de transporte urbano, las empresas mantendrán sus recorridos habituales, aunque modificarán el tramo final para ingresar al Predio Ferial durante el horario de mayor concurrencia. Los colectivos estarán debidamente identificados para facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

La Cooperativa San Fernando, que opera las líneas 101, 102 y 109, ingresará al Predio entre las 6 y las 23.30. En tanto, las empresas GM (líneas 103, 105, 202, 204 y 207), El Nene (línea 104) y La Rubí (línea 106) lo harán de 13.30 a 23.30. Por su parte, la empresa 25 de Agosto, que presta los servicios de las líneas 108, 201 y 203, ingresará entre las 14 y las 23.30.

Con estas modificaciones, el Gobierno provincial busca optimizar la circulación durante la mayor fiesta popular de Catamarca, que cada invierno reúne a miles de personas en torno a las artesanías, la gastronomía regional, el turismo y una extensa programación artística y cultural.