Reportan fallas para validar las cargas del sistema SUBE en Catamarca

Los usuarios continúan reportando que no pueden validar sus recargas ni en terminales automáticas ni en los colectivos en lo que va de la mañana de hoy. Desde Transporte provincial informaron que aguardan que Nación Servicios resuelva la falla del sistema en las próximas horas.

La Secretaría de Transporte de Catamarca informó que la red del sistema SUBE presenta fallas técnicas que impiden validar las cargas realizadas por los usuarios tanto en las Terminales Automáticas como en las validadoras a bordo de los colectivos.

El organismo el inconveniente se debe a problemas de conectividad en el sistema SUBE, administrado exclusivamente por Nación Servicios, por lo que la situación es ajena a la gestión del Gobierno provincial.

Asimismo, señalaron que se encuentran a la espera de que la prestadora responsable normalice el servicio a la brevedad.

Mientras persista el inconveniente, los usuarios podrían experimentar dificultades para acreditar las recargas efectuadas en sus tarjetas SUBE.