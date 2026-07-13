Se realizó “Sinergia Catamarca”, una articulación para el desarrollo minero, académico y comercial

Constituido como un espacio estratégico impulsado por la firma proveedora minera Dorado Exploraciones & Servicios, se concretó la jornada de intercambio y debate “Sinergia Catamarca: Conectando minería, comunidad y tecnología”.

El evento tuvo lugar en el Nodo Tecnológico de la Capital, y contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo provincial.

El encuentro también tuvo el acompañamiento del senador por el departamento Capital, Ramón Figueroa Castellanos, reuniendo a empresarios, cámaras del sector, proveedores locales, referentes del desarrollo productivo y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). El evento se constituyó como una mesa de diálogo clave para estrechar vínculos comerciales, logísticos y tecnológicos.

El vicegobernador Rubén Dusso celebró la iniciativa y remarcó la importancia de generar estos ámbitos “donde se pueda acercar la demanda y la oferta”.

En su discurso, anunció un avance sustancial en materia científica y de autonomía para Catamarca: “La academia está presente y tiene que ver con el laboratorio de la provincia; le falta muy poco a ese laboratorio para que tengamos la capacidad de hacer todo allí, especialmente lo relacionado con el análisis de agua y de minerales, estudios que actualmente deben mandarse a realizar fuera de Catamarca”.

En esa línea, Dusso puso en el centro del debate el valor del conocimiento local. “Nosotros tenemos el recurso humano que es el que hace que el recurso natural pueda ser puesto en valor. Si no miramos a los recursos humanos, no podríamos querer poner en valor el recurso natural; esto se logra con personas que tenemos preparadas y que en muchos casos están trabajando fuera de la provincia y del país”, reflexionó.

Además planteó el desafío de incrementar la presencia catamarqueña en los puestos de liderazgo de los grandes proyectos: “Actualmente hay quizás un solo gerente local en las grandes empresas. El objetivo es que ojalá pronto tengamos a todos los gerentes formados aquí, porque las decisiones las toman personas, y las personas tienen relaciones con sus provincias de origen”, expresó.

Finalmente, el mandatario interino hizo un llamado a la unidad de todos los sectores para consolidar un horizonte común: “El desafío es muy amplio, es muy grande y lo hacemos entre todos. Lo hacemos con las cámaras, con las empresas, con las asociaciones gremiales y con los actores de la sociedad. Todos juntos tenemos que tener internalizado que podemos hacer una gran provincia en un pueblo mucho más feliz”.

Por su parte, el titular de la empresa organizadora, Rodolfo Micone, destacó la imperiosa necesidad de continuar profundizando el trabajo conjunto que se viene realizando de manera coordinada entre las distintas cámaras y los proveedores locales de la provincia.

Asimismo, hizo especial hincapié en el rol y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el crecimiento de la actividad para consolidar una cadena de valor local moderna, eficiente y competitiva.