Sebastian Villa Vuelve a Boca

Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para concretar el regreso de Sebastián Villa. El delantero colombiano viajará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, se convertirá en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El delantero colombiano, que había dejado el club en conflicto a mediados de 2023 tras considerarse jugador libre y continuar su carrera en Bulgaria, volverá a vestir la camiseta azul y oro. Para concretar la operación, el Xeneize desembolsará 6,5 millones de dólares limpios para adquirir su pase.

El acuerdo entre todas las partes ya está cerrado y Villa viajará este domingo por la noche a la Ciudad de Buenos Aires. El lunes por la mañana se realizará la revisión médica y, si supera los estudios sin inconvenientes, firmará su contrato y se transformará en el segundo refuerzo del Xeneize. Después de la llegada de Leandro Lozano, el atacante colombiano será la segunda incorporación para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.