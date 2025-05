Se juega la segunda fecha del Futsal capitalino

El Departamento de Futsal y Futbol Playa de la Liga Catamarqueña, sorteó los partidos y horarios para la segunda jornada del Torneo Apertura 2025, a disputarse mañana miércoles. La segunda fecha dará inicio en el Club Juventud Unida de Santa Rosa y continuará su desarrollo en las instalaciones del Club San Lorenzo de Alem. Cronograma completo

Club Juventud Unida de Santa Rosa

15:30 Alto Paraná vs Juventud Unida

16:30 Villa Cubas vs Chacarita Club San Lorenzo de Alem

17:00 Inter del Norte vs Sarmiento

18:00 San Lorenzo vs Defensores del Norte

19:00 Policial vs Ferrocarriles

20:00 Estudiantes vs Liberal

21:00 Parque Daza vs 9 de julio

22:00 San Isidro vs El Auténtico