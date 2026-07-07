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Tinogasta: Se incendio una vivienda y dos personas debieron ser hospitalizadas

Datamarca5
By Datamarca5

Alrededor de las 3:36 de esta madrugada, los servicios de emergencia fueron alertados sobre un incendio en un inmueble ubicado en calle 30 de octubre de la ciudad de Tinogasta.

De inmediato, asistieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal sanitario.

Los informes preliminares, indican que el foco ígneo se habría producido en una estufa como consecuencia de
una sobrecarga en la instalación eléctrica doméstica que derivó en un cortocircuito.

Rápidamente, las llamas se esparcieron en toda la habitación y parte del garage, quedando el techo con peligro de derrumbe.

Por el siniestro, un hombre de 79 años y una menor de edad debieron que ser asistidos en el lugar por personal de salud pertenecientes al Área Programática N° 10.

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