Jalil recibió a ejecutivos de Glencore por la reactivación de Alumbrera

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil se reunió con el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, el country manager, Juan Donicelli, y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Lilljedahl, tras el anuncio de la reactivación de Bajo la Alumbrera, prevista para el segundo semestre de 2026.

El encuentro reafirmó la voluntad del Gobierno y de la compañía de trabajar en conjunto ante los desafíos que implica un proyecto de esta envergadura. Sin duda, se trata de una oportunidad histórica para Catamarca y su gente, ya que permitirá acelerar el desarrollo de la provincia.

En la reunión, Pérez de Solay destacó la importancia estratégica que tiene para Catamarca la reactivación de Alumbrera: “Es un orgullo poder reiniciar y poner nuevamente en marcha un proyecto tan emblemático como Bajo la Alumbrera, el primero de gran envergadura en la minería Argentina. La posibilidad de reactivar la producción y volver a colocar cobre argentino en el mercado es una excelente noticia para todos. Con el reinicio de Bajo de la Alumbrera podemos anticipar esa oferta”.

Glencore solicitó la adhesión al RIGI para sus proyectos de cobre en Argentina, Agua Rica y El Pachón, que contemplan una inversión de capital estimada en US$4.000 millones para el desarrollo de Agua Rica (MARA) y US$9.500 millones para El Pachón. Se prevé que ambos proyectos generen más de 10.000 empleos directos durante la etapa de construcción y más de 2.500 empleos directos en la etapa operativa.

En un contexto macroeconómico que mejora la competitividad del país gracias a un nuevo marco de estabilidad, la provincia ha demostrado un compromiso sostenido con la inversión minera. Esta articulación con las autoridades provinciales resulta clave para concretar proyectos de esta magnitud.