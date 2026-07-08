Valle Viejo impulsa una semana de concientización e inclusión por el TDAH

Con el objetivo de promover la inclusión, la sensibilización y el acceso a la información sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la Municipalidad de Valle Viejo, a través del espacio comunitario Conviviendo, llevará adelante la Semana del TDAH, una propuesta que reunirá actividades educativas, recreativas y culturales destinadas a toda la comunidad.

Bajo el lema “Conectar, Aprender, Prosperar”, la iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de julio, con una agenda que busca generar espacios de encuentro, reflexión y participación para fortalecer una sociedad más inclusiva y comprometida con la diversidad.

Las actividades comenzarán el lunes 13 de julio con el conversatorio “TDAH: Diálogo, Inclusión y Derecho”, acompañado de juegos recreativos, de 10 a 12 horas en la Plaza Ramón S. Castillo, de Villa Dolores.

El martes 14 de julio, en el mismo horario, se realizará una Jornada de Concientización en la Vía Pública sobre avenida Presidente Castillo y Padre Esquiú, con acciones de sensibilización dirigidas a vecinos y transeúntes.

La programación continuará el miércoles 15 de julio con la emisión especial del programa radial “Mentes Abiertas: En Naranja”, desde el espacio Conviviendo, donde especialistas e invitados compartirán experiencias e información sobre el TDAH.

El jueves 16 de julio, a partir de las 10 horas, el Cine Teatro Valle Viejo será escenario de la jornada de cine “Tu Manera, Tu Cine”, una propuesta pensada para fomentar la inclusión a través del arte y la recreación.

El cierre tendrá lugar el viernes 17 de julio, de 15 a 18 horas, con el gran baile matiné “Conexión Naranja”, que se desarrollará en el Salón Prevedello, como una jornada de integración y celebración abierta a toda la comunidad.

Desde el municipio invitaron a vecinos, familias, instituciones y organizaciones a sumarse a cada una de las actividades, destacando que la Semana del TDAH busca fortalecer el conocimiento, derribar prejuicios y construir, entre todos, una comunidad más empática e inclusiva.