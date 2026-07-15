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Villarruel, sobre el partido con Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores, no es un partido más”

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By Datamarca3
Victoria Villarruel.

A horas de la semifinal del Mundial, la vicepresidenta se diferenció del resto del Gobierno y planteó: “Contra los ingleses siempre es algo más”.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se refirió al partido entre la selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 a través de un mensaje publicado en su cuenta X en el que calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y aseguró: “No es un partido más”.

“Mañana (este miércoles) jugamos contras los piratas usurpadores”, escribió Villarruel al comienzo de su publicación y advirtió: “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío”.

A continuación, hizo referencia a una de las canciones de aliento al seleccionado, que se popularizó en esta Copa del Mundo, y señaló: “Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”. Tras ello, concluyó: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”.

La publicación de la vicepresidenta llegó después de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtiera a los hinchas argentinos que no podrían ingresar al estadio con elementos que incluyeran mensajes políticos, raciales o provocativos.

Consultada específicamente por las banderas o camisetas con imágenes de las islas Malvinas, la funcionaria respondió: “Cualquiera que entre con un mensaje de contenido político o provocación racial o religiosa no podrá ingresar”. Y aclaró que la referencia a la frase “Las Islas Malvinas son argentinas” constituye un mensaje político.

En respuesta a eso distintos sectores de la oposición rechazaron la decisión del gobierno de Javier Milei de avalar dicha prohibición. Referentes del kirchnerismo, el radicalismo y otros sectores del peronismo cuestionaron la medida.

La diputada porteña de Unión por la Patria y militante de La Cámpora, Paula Penacca, expresó en X: “Prohibir el ingreso de la bandera de Malvinas es prohibir el ingreso de la bandera de Argentina. Los únicos provocadores son los vendepatria de este gobierno que niegan la soberanía y a los pibes que dieron la vida. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Por su parte, el diputado radical del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, acusó al gabinete nacional de admirar a Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas, y sostuvo que “queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”.

Otro de los episodios que este martes cruzó la política con el desarrollo del Mundial fue el pedido que el exlegislador porteño Ramiro Marra y el streamer y exdirigente deportivo Andrés “Duka” Ducatenzeiler le hicieron al Presidente para que decretara feriado nacional este miércoles.

Ambos argumentaron que se trataba de un acontecimiento excepcional y que el equipo necesitaba el apoyo de todos los argentinos. “Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana”, escribió Marra en X.

Días atrás, el expresidente de Independiente, ya había reclamado la declaración de un feriado durante una emisión del canal de streaming Carnaval. “Si usted decreta un feriado nacional, en el 2027 gana las elecciones y reelige”, sostuvo.

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