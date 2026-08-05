El Pueblo Perdido invita a vivir un recorrido por la cultura andina 

Con el ciclo “Pampamesa – Conversaciones Andinas”, el sitio arqueológico ofrecerá cuatro encuentros inspirados en el Calendario Andino. La propuesta combinará charlas, gastronomía regional y saberes ancestrales en un espacio pensado para fortalecer el vínculo con la identidad cultural de Catamarca.

El Centro de Interpretación del Sitio Pueblo Perdido de la Quebrada abrirá sus puertas a una novedosa propuesta cultural que invita a redescubrir la riqueza de las tradiciones andinas desde una experiencia que integra el conocimiento, la gastronomía y el encuentro comunitario.

Bajo el nombre “Pampamesa – Conversaciones Andinas”, el ciclo propone una serie de reuniones en torno a la ronda de la palabra, el canto y la comensalidad, siguiendo las celebraciones del Calendario Andino. La iniciativa busca poner en valor los saberes locales y promover el diálogo sobre la historia, la memoria y la relación con el territorio.

Cada encuentro contará con la participación de investigadores pertenecientes al Grupo de Estudios Pirka, quienes compartirán reflexiones sobre distintos aspectos de nuestro territorio. Como parte de la experiencia, los asistentes podrán degustar una merienda elaborada con productos nativos, que incluirá torrados de frutos regionales y pastelería artesanal preparada con algarroba, chañar y mistol.

La organización está a cargo de La Torradería, Pirka y la Coordinación del Pueblo Perdido de la Quebrada.

El cronograma

La primera actividad será el sábado 8 de agosto, de 16 a 19 horas, con la celebración de Pachap Maman, dedicada a la fuerza generadora de la Madre Tierra. En la oportunidad, Reina Camji ofrecerá la conversación “Kusilla, Kusilla”.

El ciclo continuará el 19 de septiembre con Koya Qilla Raymi, celebración de la luna floreciendo, donde Cecilia Mensa desarrollará la charla “Comensalidad”.

El 31 de octubre tendrá lugar Ayakuna Raymi, una jornada dedicada a la convivencia con los ancestros. En esa fecha, Milagros Olaz brindará la conversación “A la salud de los muertos”.

Finalmente, el 19 de diciembre se realizará Qapaq Raymi, celebración del máximo esplendor del pacha, con la exposición “Tinkunaku Mutquin y el hijo de El Manchao”, a cargo de César Almaraz.

El valor de la participación es de 15.000 pesos por persona, importe que incluye la merienda. Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse al 11 5737-9860.

La propuesta forma parte de las actividades promovidas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, como parte de la agenda que Pueblo Perdido de la Quebrada ofrece a vecinos y visitantes para mantener viva la memoria de nuestros pueblos originarios.