Argentina prepara su regreso tras el Mundial: gira por China, posible clásico y ¿con Messi?

La Selección tendría tres amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El proyecto contempla dos partidos en territorio asiático y otro en Buenos Aires.

La Selección Argentina ya comenzó a proyectar su regreso a las canchas después del Mundial 2026. Aunque todavía no existe una confirmación oficial de rivales ni sedes, la planificación contempla una serie de amistosos durante la próxima ventana internacional, con una gira por China como uno de los principales objetivos.

La actividad de la Albiceleste se desarrollaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en un período internacional que tendrá una extensión particular. A partir de 2026, la FIFA unificó las antiguas ventanas de septiembre y octubre en un único período de 16 días, durante el cual las selecciones podrán disputar hasta cuatro encuentros.

El seleccionado nacional utilizaría tres de esos espacios. La idea que manejan la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es organizar dos partidos en China y sumar una tercera presentación en territorio nacional. Buenos Aires aparece como una de las alternativas para recibir nuevamente al seleccionado después de su participación en el Mundial.

Uno de los encuentros que mayor expectativa genera es el que podría jugarse en Argentina. Dentro de las opciones que comenzaron a tomar fuerza aparece Uruguay, lo que permitiría reeditar uno de los clásicos más importantes del fútbol sudamericano.

Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo definitivo entre las asociaciones y tanto el rival como la sede permanecen sujetos a las negociaciones. La posibilidad de un nuevo duelo rioplatense despierta interés, especialmente porque sería una de las primeras presentaciones de la Selección ante su público después de la Copa del Mundo.

La gira por China, en tanto, estaría más avanzada. El regreso al mercado asiático forma parte de la estrategia comercial de la AFA y la presencia de Lionel Messi aparece como un factor determinante para concretar los acuerdos.

Fuente: Minuto 1