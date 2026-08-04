Catamarca

Hablemos de “Salud Mental” en zona norte

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By Datamarca5

Con el objetivo de presentar el Dispositivo PAUSA, y generar un primer acercamiento con la comunidad, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo el taller “Hablemos de Salud Mental” en la sede Casita de los Niños de Cáritas Argentina, ubicado en la zona norte de la Ciudad.

A través de dinámicas grupales y el análisis de situaciones cotidianas, se promovió la reflexión sobre la salud mental, abordando factores protectores, estrategias de autocuidado, redes de apoyo y la importancia de la detección temprana del malestar emocional.

El encuentro se desarrolló con la participación de 19 personas, en un clima de participación, diálogo y escucha, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo la sensibilización sobre la salud mental.

El dispositivo PAUSA zona norte se encuentra en el SePaVe Eva Perón, los días lunes y miércoles de 8 a 12 horas para acompañar y abordar en territorio las problemáticas de salud mental.

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