Milei visitará Catamarca en octubre para recorrer proyectos vinculados al RIGI

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que el presidente Javier Milei visitará la provincia durante el mes de octubre, en el marco de una recorrida que incluirá tres proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio fue realizado por el mandatario provincial durante el acto de inauguración de un parque solar en la planta industrial de Arcor, ubicada en la ciudad de Recreo.

Según indicó Jalil, la visita presidencial estará centrada en la agenda de inversiones y desarrollo productivo de la provincia, con recorridos por emprendimientos estratégicos vinculados al RIGI, aunque por el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre el itinerario oficial.

La confirmación de la llegada del Presidente representa un hecho de relevancia institucional para Catamarca y se espera que, en las próximas semanas, se brinden precisiones sobre las actividades previstas durante su estadía en la provincia.