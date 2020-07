En Diputados ingresó un proyecto de Ley en el cual el legislador

Isauro Molina, propone congelar las tarifas de dos servicios públicos, como ser la energía eléctrica y el de agua potable en toda la provincia hasta el 31 de

diciembre del corriente año de los usuarios residenciales, “en orden a disponer la

invariabilidad de las tarifas de los servicios”.

Si bien el proyecto aun debe tratarse, en una entrevista radial, Alberto López Acuña, presidente de Aguas Catamarca manifestó que esto sería complicado para la empresa, ya que actualmente no se alcanza a cubrir los costos.

Alberto López Acuña, “sería una complicación, sobre todo la tarifa que viene tan atrasada, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento de la empresa”. “Uno entiende la necesidad de la gente, la pandemia ha complicado toda la economía, no es nuestra intención aumentar”. “La única forma de tener un buen servicio es que la gente pague, por lo menos, si no hay aumento, que la gente pague. Si la gente pagara el agua, ya estaríamos en una mejor situación”.