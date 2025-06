Trump comparó el ataque a la planta nuclear iraní con Hiroshima

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicaron qué se sabe del estado de la mayor planta iraní de enriquecimiento de uranio tras el bombardeo. “Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo”, sostuvieron. Donald Trump, afirmó este miércoles que los daños infligidos a la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, Fordow, por los ataques con misiles del fin de semana, fueron “graves” y comparó el impacto de la operación con el bombardeo de Hiroshima, asegurando que “ese golpe terminó con la guerra”. “Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esta guerra. Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo”, afirmó el presidente de Estados Unidos. La declaración se produjo en una intervención en la que Trump estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington D.C., en un contexto de máxima tensión internacional tras la ofensiva estadounidense sobre instalaciones nucleares iraníes. La operación militar, ejecutada días antes, tuvo como objetivo central la planta de Fordow, considerada la instalación más importante del programa nuclear iraní. Según la información revelada por el propio Trump y ampliada por Hegseth, el ataque empleó una cantidad significativa de explosivos. “13.600 kg de explosivos y la capacidad de esas municiones, hubo devastación bajo Fordow”, detalló el secretario de Defensa. Estados Unidos había concluido en un informe preliminar que los ataques con misiles del fin de semana solo habrían retrasado el programa nuclear iraní unos meses, en contraste con las afirmaciones de la administración, que sostenía que el programa había sido “destruido”. Durante la rueda de prensa, Trump abordó directamente la controversia en torno a la evaluación estadounidense. “Podría pedirle a Pete que hablara al respecto porque su departamento elaboró el informe. Creo que Israel nos lo dirá muy pronto porque Bibi (Benjamín Netanyahu) va a tener gente involucrada en toda esta situación. Hemos oído que fue una destrucción total. Fue una destrucción total”, dijo Trump, sugiriendo que la información proveniente de Israel sería determinante para esclarecer el impacto real del ataque a Fordow, considerada el corazón del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Según la información proporcionada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la magnitud del ataque fue considerable. “Y dadas las 13.600 kg de explosivos y la capacidad de esas municiones, hubo devastación bajo Fordow. Y dada la cantidad de municiones, seis por ubicación, cualquier evaluación que indique lo contrario es especular con otros motivos. Y lo sabemos porque, al analizar el informe, por cierto, era un informe de alto secreto, preliminar, de baja fiabilidad. De acuerdo. Así que esto no es… uno hace evaluaciones basándose en lo que sabe, ellos no…”, explicó Hegseth, poniendo en duda la validez de los análisis que minimizaban el daño causado y aparecieron en medios de Estados Unidos. La cifra de 13.600 kilogramos de explosivos (equivalente a aproximadamente 30.000 libras) empleada en la operación, junto con la estrategia de lanzar seis municiones por cada objetivo, revela la escala sin precedentes del ataque. La devastación bajo la planta de Fordow fue tal que los funcionarios del Pentágono consideraron que cualquier evaluación que sugiriera un daño menor respondía a intereses ajenos a la realidad militar. “De moderado a grave, y creemos que es mucho más probable que sea grave y que haya sido aniquilado. Así que este es un motivo político”, insistió Hegseth, sugiriendo que las discrepancias en las evaluaciones podrían estar motivadas por consideraciones políticas más que técnicas. La administración estadounidense, sin embargo, se mostró convencida de que el ataque había logrado su objetivo principal: neutralizar la capacidad nuclear iraní y evitar una escalada bélica en la región. La referencia de Trump a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, aunque matizada por su propia reticencia a establecer una comparación directa, buscó transmitir la idea de que la operación contra Fordow tuvo un efecto decisivo en el desenlace del conflicto. “Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esa guerra. Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo”, afirmó Trump. La presencia de Marco Rubio, secretario de Estado, y de Pete Hegseth, secretario de Defensa, en la comparecencia, reforzó la imagen de unidad en el gabinete de Trump. Ambos funcionarios respaldaron la versión presidencial y defendieron la legitimidad de la operación militar. El papel de Israel en la recopilación y análisis de inteligencia sobre el programa nuclear iraní fue otro de los puntos destacados por Trump durante su intervención.