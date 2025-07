La importancia de la vacuna antigripal para evitar enfermedades graves

Teniendo en cuenta la baja adhesión de la población a la vacunación, especialmente de aquellas que disminuyen los riesgos de padecer enfermedades respiratorias graves, los profesionales del Ministerio de Salud de la provincia hacen hincapié en la importancia de recibir todas las vacunas. En este sentido el equipo de Salud resalta que la vacunación no solo es una estrategia para disminuir las formas graves de distintas enfermedades, en este caso la Gripe A, sino también para evitar la saturación de las internaciones en los centros de salud. Cabe mencionar que, hasta el 27 de junio se registraron total de 48.504 dosis de vacunas antigripales aplicadas a toda la población; lo que significa que niños y niñas de 6 a 24 meses alcanzaron el 41,9 por ciento de la segunda dosis, mientras que los mayores de 65 años solo 40,9; el 71,7, el personal de salud, 40,9 es el porcentaje de personas embarazadas que recibieron la vacuna. La vacuna antigripal está disponible en todos los vacunatorios, es gratuita para la población objetivo, no requiere orden médica y se puede aplicar administrarse en forma simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional o COVID-19. El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para la población de riesgo:

– personal de Salud,

– personas gestantes (en cualquier momento del embarazo),

– niñas y niños de 6 a 24 meses,

– inmunocomprometidos y,

– personas mayores de 65 años.

Las personas que no se encuentran dentro de estos cinco grupos, pero que presenten algún factor de riesgo, pueden recibir la vacuna de forma gratuita con pedido de su médico de cabecera.