El gremialista se manifestó en desacuerdo con aplicar un impuesto extraordinario a la riqueza pero avaló la gestión de Alberto Fernández: “Está llevando muy bien la crisis.

“El impuesto no me parece conveniente”, dijo el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), en comunicación con AM 750.

Pero a su vez, consideró “que los empresarios deben traer la plata que tienen en el exterior”. Y sugirió que el gremio gastronómico es el más afectado por la pandemia.

Asimismo, Luis Barrionuevo avaló la decisión del Presidente de extender la cuarentena hasta el 26 de abril. “Está llevando muy bien la crisis. La extensión de la cuarentena es para bien de todos”, concluyó.