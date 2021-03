El plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo -que presiden los legisladores del Frente de Todos– fue citado para el martes a las 15 para abrir el debate y recibir informes de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

A través del sistema de videoconferencia expondrán y responderán preguntas Moroni; Marcó del Pont, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

La intención del oficialismo es realizar una ronda de consultas con especialistas a lo largo de toda esta semana y emitir dictamen si es posible. Si no, la firma podría quedar para el 15 o el 16 de marzo, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones previsto para el miércoles 17 o jueves 18, según informaron fuentes parlamentarias.

De esta manera, los diputados avanzarán con el pedido del presidente Alberto Fernández, quien en la Asamblea Legislativa de inauguración de las sesiones ordinarias, solicitó al Congreso la sanción del proyecto de ley que exime del impuesto a las Ganancias a los trabajadores que perciben hasta 150 mil pesos de salario bruto.

Más beneficios para los trabajadores y jubilados

Sin embargo, a última hora el titular de la Cámara baja Sergio Massa incorporó nuevos beneficios para trabajadores y jubilados que mejoraron la iniciativa. La primera medida determina que la implementación de la suba del nuevo piso a $150 mil sea retroactiva a enero del 2021, por lo cual lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril.

La otra medida que impacta sobre el poder adquisitivo del asalariado, y está vinculada directamente con el Sueldo Anual complementario (SAC), comúnmente denominado aguinaldo, ya que el proyecto de Massa incorporó la eximición del pago del tributo a los aguinaldos en base en sueldos que ascienden hasta $150.000.

Asimismo, horas antes del inicio del tratamiento se conocieron nuevos beneficios a jubilados y pensionados, a las parejas en concubinato y a los contribuyentes de la zona patagónica. Si bien hoy la ley establece que para que jubilados y pensionados puedan acceder al beneficio no puede tener otras entradas de dinero, “la modificación permitirá flexibilizar ese requisito estableciendo un monto mínimo de ingresos”, indicaron las fuentes. Así, podrán acceder al beneficio los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas.

Del mismo modo, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, los cambios prevén “ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género”, explicaron. Asimismo, esta deducción será aplicable “para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.

Por otra parte, se incorpora al proyecto un artículo que mantiene el beneficio del “22% adicional” en la región patagónica pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que “beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados”.

El origen del proyecto renovador

El proyecto fue redactado por Massa, y ya cuenta con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos y de los interbloques opositores Federal, y Unidad Federal para el Desarrollo, y la bancada Acción Federal.

También respaldan en general el proyecto Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que piden ampliar esos beneficios a los autónomos. El secretario de la Comisión de Presupuesto, el radical Luis Pastori, dijo a Télam que “en principio vamos a escuchar las explicaciones de los funcionarios y cuáles son los cambios propuestos”.

Qué cambia en el Impuesto a las Ganancias

El proyecto que se buscará sancionar modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos. A los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo. El costo fiscal del impuesto coparticipable entre la Nación y las provincias se estima en 40 mil millones de pesos, según señaló Siley.

Otro de los artículos del proyecto también busca a eximir a la mayoría de los jubilados del pago del tributo, al establecer que quienes perciban hasta ocho jubilaciones mínimas quedarán exentos del pago de Ganancias.

Otro punto de la iniciativa que será motivo de debate es el artículo que establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, y los montos serán definidos por el Poder Ejecutivo.

En cambio, los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras deducciones, con lo cual se les descontarán los mismos valores que se aplican desde el 1 de enero, cuando se incrementó el 35% el Mínimo No imponible.