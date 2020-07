La Municipalidad de El Rodeo informa que luego de distintas reuniones se definieron nuevas medidas y algunas flexibilizaciones a partir de las 00:00 de este lunes 20 de julio del corriente año.

✅ Se autoriza la ejecución de obra pública y privada en la jurisdicción. ✅ Se habilita el transporte público local. ✅ Los comerciantes locales podrán viajar a la ciudad Capital a buscar provisiones para sus respectivos comercios. ✅ Los propietarios de viviendas de veraneo, podrán ingresar acreditando titularidad de la misma (Impuesto municipal, factura de luz o agua, etc.) a realizar refacciones/reparaciones y cuidado de parques pero no podrán quedarse. ✅ Habilitación de Bares y Restaurant al 50% de su capacidad. ✅ Los proveedores, preventistas y distribuidores, no podrán ingresar a la localidad. Deberán realizar la descarga de mercadería para su desinfección en el puesto de control y los comerciantes locales deberán ir hasta dicho puesto a recibir la mercadería, acompañados de los elementos de prevención (guantes, alcohol rociador, alcohol en gel). ✅ Por tiempo indeterminado no está habilitado el turismo interno. ✅ La Ruta Prov. Nº 16 permanecerá cerrada las 24 hs. ✅ El horario de ingreso y egreso a nuestra localidad será de 08:00 a 20:00 de lunes a domingos tanto para residentes permanentes como propietarios de casas de veraneo. ✅ Todos los vehículos que transiten por Ruta Prov. Nº 4 no podrán superar su capacidad máxima de ocupantes, sin excepción. ✅ Todas las personas que ingresen a nuestra localidad deberán presentar DNI, sin excepción. Es importante recordar las medidas de prevención y cuidado personal para evitar contagios, usar tapaboca, alcohol liquido o en gel, mantener el distanciamiento de un metro y medio de persona a persona, entre todos nos cuidamos.