Galleguillo vuelve al Poncho: “El folclore no es una moda, es el sentimiento de un pueblo”

El clásico carnaval chayero que siempre propone el riojano Sergio Galleguillo se hará sentir, un año más, en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, cuando con sus clásicas melodías y canciones propongan esa típica fiesta que ya se ha transformado en un emblema en la mayor celebración cultural de esta tierra.

Siempre respetuoso de su historia con este festival, el artista riojano se mantiene fiel a su estilo y no duda en mantener en alto las banderas del folclore tradicional, al que defiende tanto arriba como abajo del escenario.

“El folclore no es una moda. Es el sentimiento puro de todos los pueblos y sirve para sentirlo y guitarrear para la familia, en una peña o un festival, siempre es el folclore el que une a la gente”, sostiene.

En un contexto enmarcado por el surgimiento de diversos géneros musicales que se amalgaman en los distintos escenarios festivaleros, Galleguillo entiende que esta realidad representa una “advertencia” para las nuevas formaciones musicales de música autóctona: “Los distintos géneros musicales que llegan a los festivales folclóricos son una advertencia para todos aquellos que comienzan a hacer folclore, porque tienen que trabajar mucho más para recuperar los espacios perdidos.

A mí, en particular, me gusta compartir escenario con ellos. Por un lado, me parece muy bueno, pero también es una advertencia para las nuevas camadas que deberán ser taquilleros, llenar estadios y, principalmente, contar la historia de cada lugar. El folclore es eso, un sentimiento que se lleva en el corazón”.

Sergio Galleguillo será una de las figuras de la noche del jueves 18 de julio, cuando presente en Catamarca el espectáculo que representa una celebración por los 25 años de trayectoria, efectuando un recorrido por sus principales clásicos pero también con canciones nuevas que siempre encuentran un espacio en el repertorio chayero. “Las expectativas por volver a la Fiesta Nacional del Poncho son maravillosas, puesto que es mi Cosquín de invierno como le digo yo. Es un honor poder cantarle a toda la gente de Catamarca y del país, seguramente vamos a encontrar una noche maravillosa porque estamos con los 25 años tour. Festejar con los catamarqueños en el Poncho va a ser gigante…”.

El cantautor guarda un estrecho vínculo no solo con Catamarca sino con el mayor festival de esta tierra. Sus inicios con la música se encuentran, en cierta manera, a principios de la década del ochenta cuando participó exitosamente del Festival del Ponchito. Se puede decir, que allí comienza toda la historia: “La importancia del Poncho para mí es grande, porque en el año 1980 fui a cantar al Ponchito que se hacía en la vieja Manzana de Turismo de Catamarca. Allí, me presenté por primera vez y hasta recuerdo el momento y la emoción que puso en mi presentación don (Luis Oscar) Aísa. Es algo que llevo guardado en el corazón y hasta el día de hoy tengo un respeto gigante por ese escenario, más allá que mi banda es de Catamarca y yo casi musicalmente nací en esa provincia con el debut del grupo Los Amigos. Es muy importante y por ello mi gratitud con la gente de Catamarca y del Poncho en especial”.

No faltarán los clásicos como el “Camión de Germán” o “Niña Chay” pero también se escucharán las nuevas melodías como “Esta noche contigo” cuando el riojano diga presente con su concierto en los próximos días en Catamarca, dando continuidad al tour nacional con el que se encuentra celebrando sus 25 años con la música. “Recorrer el país con la música es muy lindo porque se conoce gente, familias y lugares, mostrando todo lo que representó este conjunto desde que nació. Se trata de un proyecto musical muy grande y una evolución siempre para arriba, con canciones nuevas y tratando de afianzar el cancionero popular argentino”, sostiene emocionado este artista que conoce muy bien tanto a esta tierra como a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Cartelera Escenario Mayor | Jueves 18 de Julio, 21 hs

Ballet Folclórico El Reencuentro

Aldo Luna

Carla Romero

Grupo Vocal Pirca

Ballet El Montaraz

Agustín Isasmendi

Nadia Larcher

Sergio Galleguillo

Ballet Folclórico Estable Municipal de SFVC

Germán Fuentes

Noelia Tula

La Beriso

Entradas en venta

Las entradas para el escenario mayor están en venta de forma virtual en www.ticketbweb.com.ar y de forma presencial en el Cine Teatro Catamarca, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21 hs, y los sábados de 9 a 13 hs.

Durante los días de la fiesta, del 12 a 21 de julio, se habilitará también la venta de entradas en la boletería del Estadio Bicentenario en el horario de 14 a 23 hs.