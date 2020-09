Tanto tiempo y tantos hechos q pasaron pensé o imaginé q alguien nos daría una ayuda poniendo una cámara de seguridad en la esquina de Junin y Chacabuco pero no paso nada de eso. Reforzamos la reja , se puso alarma, otra medida de seguridad no encuentro.”

Robo, ya se fue el vecino q me llamo por teléfono para avisarme, ya se fue la policía y otra vez me quedo solo, con el local abierto, si abierto, pensando y tratando de entender esta situación q me toca vivir otra vez…

“Y de repente pienso, q hoy podré abrir el local y mañana nuevamente cerrado por vuelta a fase 1, tristemente estamos en una situación de pandemia q se torna incontrolable, personal de salud, seguridad y servicios esenciales están al frente de la lucha y totalmente agradecidos estamos por ello.

Pero nos dicen no podes andar en la calle hasta cierta hora, y todos intentamos no salir para no tener ningún inconveniente, intentamos cuidarnos cada uno dentro de sus posibilidades. Pero nosotros q nos levantamos todos los días a trabajar tenemos q mantenernos encerrados, y los ladrones andan suelto ?, ellos si pueden salir a la madrugada? Ellos no tienen q volver a fase 1 ?

Yo si no abro las puertas del local no trabajo, el alquiler lo pago lo mismo, los servicios tengo que pagar lo mismo.”