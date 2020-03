El concejal Simón Hernández presentó un proyecto de Ordenanza por el cual se reglamenta el “Derecho de Iniciativa Popular” previsto en el capítulo III de la Carta Orgánica de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

“En los últimos años, los antecedentes nacionales, internacionales, provinciales y municipales, sancionados en materia de Iniciativa Popular, dan muestra del significativo papel que tiene este instrumento de democracia, el que proporciona de manera extraordinaria, una alternativa institucional que favorece la reflexión y el debate”, expresa el edil en la fundamentación.

El concejal del flamante bloque “Movilización Catamarca” comentó: “queremos que este instituto se aplique de una vez por todas, desde el año ‘93 que existe y por cuestiones de falta de reglamentación o meramente formales, un vecino común u organización de la sociedad civil no pueden presentar un proyecto de Ordenanza que contribuya desde la sociedad a mejorar la gestión y el Municipio”.

Definida como “el ejercicio de una función pública no estatal, por la cual, el ciudadano peticiona a las autoridades de forma reglada el tratamiento de un proyecto de ley” la iniciativa popular se convierte en una herramienta ciudadana importante.

El artículo 2° del proyecto establece las materias que no pueden ser objeto de iniciativa popular, ellas son la creación y organización de Secretarías; derogaciones de ordenanzas que establezcan tributos; todo asunto que importando un gasto no previsto en el Presupuesto no disponga la asignación de los recursos correspondientes para su atención; presupuesto, sin perjuicio de lo dispuesto por el régimen de administración financiera respeto del presupuesto participativo.

El proyecto establece también los porcentajes de firmas para lograr ser incorporados bajo el título de “iniciativa popular” aunque también plantea la posibilidad que la idea afecte solo a parte de la población del municipio, con lo cual considera que en el marco de lo establecido por la Carta Orgánica, es viable la flexibilización, respetando los porcentajes, pero focalizándolos sobre el electorado del o los circuitos afectados por el mismo.

El proyecto de Hernández tomará estado parlamentario durante la primera sesión ordinaria que se realizará el próximo jueves.