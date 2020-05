A partir de la autorización por parte de las autoridades provinciales, el sábado 16 de mayo, se reabrirán los templos en la Diócesis de Catamarca, que habían sido cerrados el pasado 16 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus.

El instrumento legal correspondiente autoriza a los fieles a “asistir a Iglesias y templos a orar, debiéndose evitar la aglomeración de personas”.

Asimismo, establece que “queda prohibida la asistencia y permanencia de personas mayores de 60 años, menores de dos años y personas que integran los grupos de riesgo”.

También especifica que “se deberán cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud, los protocolos aprobados y el uso obligatorio de barbijos, a los fines de preservar la salud pública de la población”.

Teniendo en cuenta esta disposición, las actividades que pueden realizarse son:

– Oración individual de cada fiel.

– Confesión o ayuda espiritual con el sacerdote.

No habrá Misas ni otras celebraciones comunitarias, que habitualmente congregan a muchas personas.

Las Misas seguirán transmitiéndose a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

No podrá haber más de dos personas por banco.

No se podrán tocar las imágenes.

Respecto de las confesiones, deberá guardarse una distancia prudente y tanto el sacerdote como el penitente tendrán que usar barbijo.

EN LA CATEDRAL BASÍLICA

En el caso de la Catedral Basílica se abrirá de lunes a domingos, de 8.00 a 20.00.

El Camarín permanecerá cerrado.

No se admitirá la permanencia de más de 50 personas por vez y cada fiel deberá permanecer no más de 15 minutos dentro del templo.