Ante la detección de algunos casos aislados en aves de corral o silvestres, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta en el que se aclara que no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar ni en el continente, ni a nivel mundial.

En este sentido, Daniela Carrizo, directora provincial de Salud y Medio Ambiente, recomienda no tener contacto con aves silvestres en casos de paseos o visitas al campo, en tanto que a los productores locales que tienen aves de traspatio, la recomendación es que no tengan contacto con ellas o su corral sin los elementos de protección personal (gafas, guantes, barbijo, etc.).