Tres hombres detenidos por irrumpir y amenazar a propietario de vivienda

Efectivos de la Seccional Décima, con colaboración de sus pares del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-SUR), se constituyeron en un inmueble del barrio Capilla del Monte por un requerimiento.

En el lugar aprehendieron a tres sujetos de apellidos Lobo (26), Contreras (30) y Bayón (53), quienes momentos antes habrían lanzado elementos contundentes a una vivienda, para luego ingresar y amenazar de muerte a los propietarios, una mujer y un hombre de 32 y 33 años de edad, respectivamente.