Científicos alertan sobre la desaparición progresiva de aves en bosques tropicales

En distintos bosques tropicales de Sudamérica se registra desde hace más de una década un fenómeno inquietante: el canto de las aves se escucha cada vez menos. Investigadores detectaron esta tendencia en regiones de Brasil, Ecuador, Panamá y Perú, incluso en áreas que no presentan deforestación.

La disminución afecta tanto a especies residentes como a aves migratorias. Este dato resulta especialmente llamativo porque estas últimas no enfrentan amenazas directas durante sus rutas de viaje, lo que sugiere que el problema se origina dentro de los propios ecosistemas tropicales.

Entre las especies cuya presencia se redujo notablemente aparecen el pájaro músico, el manachino de corona azul y el tucán de garganta blanca. Durante décadas estas aves fueron comunes en varios bosques de la región.

La pérdida de estos sonidos naturales se convirtió en un indicador del deterioro ecológico. Para los científicos, el silencio creciente del bosque refleja cambios profundos en la biodiversidad tropical. En consecuencia, investigadores y organizaciones ambientales intensificaron los estudios para comprender las causas de esta transformación.

Evidencias científicas en distintos países de la región

Los primeros indicios de la reducción de aves se registraron en investigaciones iniciadas durante la década de 1980. Uno de los estudios más importantes se desarrolló en Brasil, dentro del Proyecto Dinámica Biológica de Fragmentos de Bosque en Manaus.

Allí se comprobó que la cantidad de aves disminuyó de forma considerable con el paso del tiempo. Además, los ejemplares capturados para investigación mostraban menor peso corporal, un posible signo de problemas de alimentación.

Situaciones similares se detectaron en Panamá, particularmente en el Parque Nacional Soberanía. En esa zona se registró la reducción de aproximadamente el 70% de las cincuenta y siete especies analizadas. Al mismo tiempo, nueve de esas especies desaparecieron casi por completo del área de estudio.

En Perú, los investigadores identificaron una tendencia general de disminución, aunque en una pequeña zona del río Madre de Dios el número de aves se mantuvo relativamente estable durante cinco décadas. Estos resultados muestran que el fenómeno se manifiesta de forma irregular en los bosques tropicales.

La importancia de las aves en los bosques tropicales

Las aves cumplen funciones ecológicas esenciales dentro de los bosques tropicales. Una de las más importantes es la dispersión de semillas, un proceso que permite la regeneración natural de la vegetación.

Cuando las aves consumen frutos y luego transportan las semillas a otras áreas, facilitan el crecimiento de nuevos árboles y plantas. Este mecanismo resulta clave para la renovación de los ecosistemas forestales.

Además, muchas especies de aves participan en la polinización de flores tropicales. De esta manera contribuyen al ciclo reproductivo de numerosas plantas. Las aves insectívoras también cumplen un rol fundamental en el control de poblaciones de insectos. Al alimentarse de ellos ayudan a mantener el equilibrio ecológico dentro del bosque.

Por estas razones, la disminución de aves puede desencadenar efectos en cadena que afectan la estabilidad de los ecosistemas tropicales.

Cambio climático y alteraciones ambientales en el bosque

Los científicos consideran que el cambio climático podría ser uno de los principales factores detrás de esta disminución. En las últimas décadas se registraron aumentos de temperatura cercanos a un grado y cambios en los patrones de lluvia.

Estos cambios incluyen períodos prolongados de sequía combinados con lluvias intensas. Estas condiciones alteran la disponibilidad de insectos y frutos que forman parte de la dieta de muchas aves.

En algunos bosques de Panamá, por ejemplo, las estaciones secas se volvieron más largas y calurosas. Esta situación dificulta los procesos reproductivos de varias especies. En Ecuador, en cambio, el exceso de precipitaciones parece reducir la abundancia de insectos. Esto limita las fuentes de alimento disponibles para las aves insectívoras.

Ante este escenario, investigadores desarrollan experimentos para comprender mejor el fenómeno. Uno de ellos, realizado en Manaus, recreó artificialmente condiciones de humedad similares a las de la década de 1980.

Los primeros resultados sugieren que la disponibilidad de agua y humedad influye directamente en la salud y la alimentación de las aves. Aunque las investigaciones continúan, los científicos advierten que la disminución de aves podría afectar profundamente la capacidad de los bosques tropicales para regenerarse y mantener su biodiversidad.