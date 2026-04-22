Día Mundial de la Tierra: Pequeños gestos que hacen la diferencia en su cuidado

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha que busca generar conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta.

Lejos de ser un compromiso lejano o abstracto, el cuidado ambiental también se construye desde lo cotidiano, en casa y con pequeños gestos que, sostenidos en el tiempo, pueden marcar la diferencia.

En línea con esta mirada, el Día de la Tierra 2026 se presenta bajo el lema “Nuestro poder, nuestro planeta”, una consigna que pone el acento en la capacidad de las personas para generar cambios reales desde lo cotidiano. La propuesta invita a dejar de pensar el cuidado ambiental como una responsabilidad lejana y empezar a asumirlo como parte de las decisiones diarias, desde cómo se consume hasta cómo se habitan los espacios.

Recomendaciones a implementar

-Revisar el uso de la energía: Apagar luces innecesarias, desenchufar electrodomésticos que no se usan y aprovechar la luz natural no solo reduce el consumo eléctrico, sino también el gasto en la factura. Optar por lámparas LED y regular el uso de calefacción o aire acondicionado también suma a una rutina más eficiente.

-Buen manejo de residuos: Separar basura orgánica e inorgánica, reutilizar envases y reducir el consumo de plásticos de un solo uso son hábitos cada vez más incorporados. Incluso, para quienes tengan espacio, el compostaje casero aparece como una alternativa sencilla para transformar restos de comida en abono natural.

-Consumo consciente: Planificar compras, elegir productos locales o con menos packaging y reutilizar lo que ya tenemos ayuda a evitar el desperdicio. En esta línea, reparar antes de desechar o intercambiar objetos con otras personas se vuelve una práctica cada vez más valorada.

-Cuidado del agua (especialmente en contextos de crisis hídrica): Cerrar la canilla mientras no se usa, acortar el tiempo de ducha y reutilizar agua para riego o limpieza son acciones simples que pueden reducir notablemente el consumo diario.

-Sumar plantas al hogar: No solo mejora el ambiente, sino que también conecta con la naturaleza desde lo cotidiano. Desde una huerta en macetas hasta pequeños espacios verdes, incorporar vegetación aporta bienestar y refuerza el vínculo con el entorno.