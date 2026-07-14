La Justicia congeló 25 billeteras cripto vinculadas al caso $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a seis exchanges internacionales identificar a los titulares de las cuentas y entregar el historial completo de movimientos.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos.

La resolución fue dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el flujo de fondos desde las denominadas “Team Libra Wallets” hacia plataformas internacionales.

Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex.

El magistrado ordenó además que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial completo de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.

Según la resolución, la medida fue dispuesta ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y con el objetivo de evitar un posible perjuicio de difícil reparación posterior.

Además, se la consideró “indispensable” para prevenir movimientos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito investigado, asegurar un eventual recupero de activos y evitar nuevas maniobras durante el avance del expediente.

El informe que respaldó el pedido fiscal reconstruyó el flujo de fondos mediante técnicas de backward tracing, es decir, trazabilidad a la inversa, y análisis OSINT. Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde donde se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Luego, esos saldos confluyeron en una billetera intermediaria común que fue identificada por los investigadores. Desde allí, el 25 de noviembre de 2025, se habrían transferido fondos hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

De acuerdo con el informe policial, el 10 de mayo de 2026 comenzó una salida masiva de fondos mediante un protocolo de interoperabilidad. En ese movimiento, 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron, luego de que el equivalente en USDC fuera depositado en Solana.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a una cuenta de concentración. Desde allí, según Cibercrimen, se habría desplegado una estrategia de pitufeo digital o smurfing, que consiste en distribuir montos fragmentados hacia múltiples billeteras para dificultar su rastreo.

La investigación también identificó diecisiete “puentes” de criptoactivos USDC o USDT desde la red Solana hacia la red Tron, todos depositados en una misma billetera.

El caso $LIBRA tiene como punto de partida una publicación realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token.

Según la denuncia, el precio del activo escaló desde US$0,01 hasta cerca de US$5 en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token y a actores con acceso a información privilegiada.

Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas, mientras que el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente los US$100 millones, siempre de acuerdo con la presentación judicial.

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del estadounidense Hayden Davis, están señaladas como partícipes en la creación y el lanzamiento del token.

En la investigación también están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el propio Davis. La semana pasada, el juez apartó a querellantes que se habían presentado como inversores damnificados, una decisión que fue apelada ante la Sala I de la Cámara Federal porteña.