Poncho 2026: la identidad de la fiesta se despliega en la pérgola central y viste los pabellones

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho renueva su propuesta visual con una puesta que invita a recorrer el Predio Ferial a través del diseño, la arquitectura, la iluminación y la artesanía, bajo el concepto “Identidad en Movimiento”.

Quienes visiten la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 descubrirán, desde el ingreso al Predio Ferial, una propuesta visual pensada para acompañar cada recorrido y convertir cada espacio en parte de una misma experiencia.

Este año, la puesta se inspira en el concepto “Identidad en Movimiento”, una idea que refleja el espíritu de una fiesta que crece, evoluciona y reúne a miles de personas alrededor de la cultura, el arte y las tradiciones de Catamarca.

Como hilo conductor de esta edición, la chakana vuelve a ocupar un lugar central. Símbolo ancestral de los pueblos andinos, representa el equilibrio y la conexión entre distintos mundos. A partir de su geometría nace un sistema de líneas que recorre toda la fiesta, inspirado en los tejidos tradicionales y en el movimiento constante que caracteriza al Poncho.

Los colores celeste y blanco evocan la bandera argentina y destacan el carácter federal del evento, mientras que los detalles dorados ponen en valor el trabajo artesanal, protagonista indiscutido de la celebración.

El recorrido comienza en la explanada de ingreso, donde la gran pérgola recibe al público con una intervención de bastidores suspendidos e iluminados que reinterpretan la bandera argentina y anticipan el lenguaje visual que acompañará toda la edición.

Uno de los espacios que presenta importantes novedades es Poncho Diseño, que este año celebra una década de crecimiento. El pabellón reúne a 34 diseñadores en un espacio renovado, con un acceso conmemorativo realizado mediante un entramado de sogas inspirado en el tejido del poncho, una pieza central retroiluminada y un sector de encuentro que invitan a descubrir el talento y la creatividad del diseño catamarqueño.

El recorrido sigue hacia los accesos a los pabellones de Artesanías, donde intervenciones inspiradas en los universos textil y cerámico introducen al visitante en el mundo de los oficios tradicionales. En el interior, grandes piezas elaboradas por artesanos catamarqueños forman parte de la arquitectura expositiva junto con los espacios institucionales de la Escuela de Artesanías y la Escuela de Orfebrería, consolidando un recorrido donde el patrimonio cultural dialoga con una mirada contemporánea.

La propuesta visual de esta edición fue desarrollada por Grupo Cactus Fábrica de Diseño, responsable del diseño integral de la arquigrafía del Predio Ferial. El proyecto articula arquitectura, diseño gráfico, iluminación y señalética en un sistema unificado que acompaña la experiencia de los visitantes y pone en valor la identidad cultural de Catamarca en cada uno de los espacios de la fiesta.

La experiencia continúa en el Pabellón de Turismo, luego del hall de ingreso, donde el Beato Mamerto Esquiú y la Virgen del Valle dan la bienvenida al público, la ciudad Capital invita a iniciar un recorrido por las distintas regiones turísticas de Catamarca.

A través de una señalética diferenciada por colores, cada ruta agrupa a los municipios que la integran, guiando a los visitantes en un viaje que pone en valor la riqueza natural, cultural y patrimonial de toda la provincia, haciendo del propio recorrido una invitación a descubrir Catamarca.

Más que una ambientación, la imagen del Poncho 2026 busca contar una historia en cada rincón del predio, la de una provincia que mantiene vivas sus raíces, celebra el trabajo de sus artesanos y sigue proyectando su identidad hacia el país y el mundo.