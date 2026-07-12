La Infartoneta: los mejores memes de la sufrida clasificación de Argentina ante Suiza

La Selección Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el alargue y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Como ya es una costumbre, las redes sociales reaccionaron con una catarata de memes tras un partido cargado de tensión y emoción.

La Selección Argentina volvió a sufrir, pero dio otro paso hacia el sueño mundialista. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de un durísimo encuentro por los cuartos de final, y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El desenlace desató la euforia de los hinchas y, como ocurre en cada partido de la Albiceleste, las redes sociales se llenaron de ingeniosos memes.

El desarrollo del encuentro mantuvo a los fanáticos al borde de un infarto. La resistencia suiza, el desgaste físico y la incertidumbre hasta el alargue generaron una verdadera montaña rusa de emociones. Por eso, en X, Instagram y Facebook, miles de usuarios apelaron al humor para reflejar el sufrimiento vivido durante los 120 minutos.

Los memes apuntaron, principalmente, al sufrimiento constante de los hinchas argentinos, al dramatismo de cada partido de eliminación directa y a la costumbre de la Scaloneta de resolver las series en los momentos más difíciles. Tampoco faltaron las clásicas imágenes sobre el estrés que provoca ver jugar a la Selección y la ilusión renovada de conquistar un nuevo título mundial.

Con el boleto a semifinales asegurado, el foco ahora estará puesto en Inglaterra, el próximo rival de Argentina. Mientras los jugadores ya piensan en el duelo decisivo, los hinchas siguen disfrutando de una clasificación épica que, además de mantener vivo el sueño del bicampeonato, dejó una nueva colección de memes que rápidamente se volvieron virales.