Sábado 18 de julio en el Poncho: grandes figuras, propuestas culturales y múltiples actividades

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realiza hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, ofrece para este sábado 18 de julio una programación diversa pensada para todos los públicos en los distintos espacios que integran la fiesta.

Música, danza, turismo, gastronomía, emprendedurismo y producciones audiovisuales forman parte de una experiencia que invita a catamarqueños y turistas a disfrutar de la experiencia Poncho.

La segunda jornada de la Fiesta del Poncho presentará una programación que combina artistas consagrados como los Nocheros y Los Tekis que preparan una noche a puro folklore y carnaval en el Escenario Mayor, el calor de la cumbia en el Patio de la mano del Polaco y la fuerza del chamamé con Paquito Ocaño, sumado el talento de las academias de danza, propuestas gastronómicas, actividades audiovisuales y experiencias turísticas en los distintos espacios del Predio Ferial.

Todos los sectores de exposición abren sus puertas desde las 14 y hasta las 23 y los espacios gastronómicos -cafeterías, restaurantes, ranchos, food trucks y patio cervecero- brindan servicio desde el mediodía y hasta las 3 de la mañana.

Programación del sábado 18 de julio

. Escenario Mayor (desde las 21 h)

Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui

Leticia Aranda

Juan Ignacio Molina

Chango Spasiuk con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea

Academia de Danzas Yawar Waina

Los Nocheros

El Arribeño Ballet

Itatí

Kaly Barrionuevo

Los Tekis

. El Patio (desde las 14 h)

Villa Vil Yo Vengo del Norte

Alberto Harón

Banda Vamos

Ballet Somos Danza

Los Rieles

Delegación Departamental Santa Rosa

Los Mellizos Cejas

Paquito Ocaño

Cami Ferreyra

El Polaco

. Mercado Cultural (desde las 16 h)

Alma de Horizonte – Ballet FME

Emir Martínez

Ballet Folklórico Flor de Cardón

Andrea Ochoa

Exequiel Olmos

Glenda J

DJ Set

La Banda de René

Adrián Luna

Para Bailar

. Pabellón de Turismo (desde las 15 h)

Adriana Figueroa

Luis Chazampi

Ruta del Telar – Conectando con el origen (desfile)

UTHGRA – Raíces de nuestra tierra

Ballet Alma Libre

Turquía – Masterclass gastronómica

Facu Pacheco

El Rodeo – preparación de nueces confitadas

Las Milonguitas

Los Varela – destino de naturaleza y tradiciones

Compañía La Furia Tango

La Cuartada

. Poncho Audiovisual

15 a 18 h | Ponchito Audiovisual

17 h Muestra de animación Garabatos. Charla: “Animadoras argentinas en tus series favoritas: detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales”

19 a 22 h | El cine es memoria – Estrenos provinciales

Corto “La enredadera que trepa la araucaria”, de Julieta Seco. Charla con la realizadora

Documental “Antes de morir prefiero la muerte”, de Malena Chabrol. Charla con la realizadora

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y toda la información necesaria para disfrutar del evento se puede consultar en la web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.

Las entradas para las noches de Escenario Mayor y Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.